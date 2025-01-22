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وفد من سفراء الصندوق العالمي للمعالم يزور مركز الأمريكاني الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية

1/22/2025 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- استقبل مركز الأمريكاني الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية الكويتي اليوم الأربعاء وفدا من سفراء الصندوق العالمي للمعالم ضمن جولة الأعضاء في (60 ليلة حول العالم).
واستقبل الوفد في المركز المشرف العام لدار الآثار الإسلامية الشيخة حصة صباح السالم الصباح والأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح.
وقالت الشيخة الدكتورة العنود الصباح في كلمة بهذه المناسبة إن "الجولة التاريخية" لسفراء الصندوق العالمي للمعالم إلى دولة الكويت وتحديدا دار الآثار الإسلامية لها وقع مميز واستثنائي وتثبت أن دولة الكويت تمتلك معالم تاريخية حية تعكس عمقها التاريخي والإنساني.
وأضافت أن الزيارة تشكل فرصة للتباحث والتعرف على أهم إنجازاتنا في المجال الثقافي والتاريخي والأثري لحفظ التراث والهوية مضيفة "نحن متحمسون للاحتفاء بهذه النجاحات مع شركاء عالميين وخبراء ومتخصصين وسفراء ونتطلع إلى مستقبل لحفظ هذا التراث الغني".
ترأس الوفد الزائر الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والتراث في مملكة البحرين عضو مجلس أمناء الصندوق العالمي للمعالم بحضور الرئيس والمدير التنفيذي للصندوق العالمي بينيدكت دو مونلور وممثل الصندوق في الوطن العربي المستشار الدكتور إيلي فلوطي.
قام الوفد بجولة في المعارض وبين كنوز آثارية من المقتنيات الخاصة بمجموعة الصباح الآثارية التي تعود ملكيتها إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح (طيب الله ثراه) وزوجته الشيخة حصة صباح السالم المشرف العام لدار الآثار الإٍسلامية.
يذكر أن الصندوق العالمي للمعالم تأسس في عام 1965 على يد جيمس غراي إذ بدأت بمهمة جريئة لحماية المعالم التاريخية حول العالم من التهديدات المتزايدة.
منذ ذلك الحين دعم الصندوق أكثر من 700 موقع في 112 دولة مقدما للمجتمعات الخبرة والموارد اللازمة لحماية وإحياء الأماكن والمواقع التي تواجه تحديات مثل تغير المناخ والسياحة والأزمات.
يتخلل برنامج الذكرى السنوية الـ60 على تأسيس الصندوق العالمي للمعالم الذي يستمر على مدار العام 60 حفل عشاء واستقبال وتجمع خاص على شرف أعضاء الصندوق بهدف زيادة الوعي بالتراث والمعالم التاريخية من خلال الجولات في المواقع التاريخية العالمية المرموقة منها قلعة وندسور في المملكة المتحدة وقصر الحمراء في إسبانيا ومعبد دندور بمتحف متروبوليتان للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)

ش ه د


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