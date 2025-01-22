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إندونيسيا تستأنف عمليات البحث بعد الفيضانات - جريدة الوطن السعودية

1/22/2025 2:47:28 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنفت فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جزيرة جاوة الرئيسية، ما رفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصًا.
واجتاحت مياه الأنهار المتدفقة تسع قرى في منطقة بيكالونجان بمقاطعة جاوة الوسطى، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية اجتاحت القرى الجبلية منذ يوم الإثنين. وأظهرت مشاهد مصورة من المنطقة المدمرة عمال إنقاذ يحفرون وسط الطين الكثيف، حيث غطت الصخور والأشجار المقتلعة القرى.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد الموهاري، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية دفنت منزلين ومقهى في منطقة منتجع بيتونجكريونو، بينما تسببت الكوارث في تدمير 25 منزلًا، وسدّ، وثلاثة جسور رئيسية تربط قرى بيكالونجان. كما أدت الكارثة إلى إصابة 13 شخصًا، وتشريد ما يقرب من 300 شخص.
وتوقفت عمليات البحث مؤقتًا بسبب الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف، الذي جعل المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على فرق الإنقاذ. ومع تحسن الطقس يوم الأربعاء، استأنفت الفرق جهودها، لا سيما في قرية كاسيمبار الأكثر تضررًا، حيث تركز البحث على الأنقاض والأنهار بحثًا عن الجثث أو الناجين.

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