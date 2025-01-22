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19 % نمو قطاع المعلومات والاتصالات بالمملكة

1/22/2025 2:47:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجلت الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا في إجمالي عدد السجلات، حيث بلغت نسبة النمو في نشاط "نشر البرمجيات" 47% وصولًا إلى (7,591) سجلًّا تجاريًّا، ونمت سجلات نشاط "عرض الأفلام السينمائية" بنسبة 44% بإجمالي (1,304) سجلات تجارية.
كما سجل نشاط "الأمن السيبراني" نمواً بنسبة 35% وصولًا إلى (8,556) سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغت نسبة النمو في نشاط "البرمجة الحاسوبية" 27% وبلغ إجمالي سجلات النشاط (23,506) سجلات تجارية.
ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وممكنًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير القدرات وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.

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