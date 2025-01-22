19 % نمو قطاع المعلومات والاتصالات بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجلت الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا في إجمالي عدد السجلات، حيث بلغت نسبة النمو في نشاط "نشر البرمجيات" 47% وصولًا إلى (7,591) سجلًّا تجاريًّا، ونمت سجلات نشاط "عرض الأفلام السينمائية" بنسبة 44% بإجمالي (1,304) سجلات تجارية.
كما سجل نشاط "الأمن السيبراني" نمواً بنسبة 35% وصولًا إلى (8,556) سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغت نسبة النمو في نشاط "البرمجة الحاسوبية" 27% وبلغ إجمالي سجلات النشاط (23,506) سجلات تجارية.
ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وممكنًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير القدرات وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.
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