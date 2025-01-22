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300 ألف شجرة وشتلة في الباحة

1/22/2025 2:47:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت أمانة منطقة الباحة من زراعة 298.905 ألف شجرة وشتلة، إضافة إلى إصلاح نجيلي زراعي بمساحة 209.692م2 وصيانة المسطحات الخضراء بمساحة 669.009م2 خلال عام 2024.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت شبكات ري بـ55000 متر طولي، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المنطقة، وشملت التحسينات ميادين وساحات وجزرًا وسطية، وحدائق ومتنزهات عامة.
وبيَّنت الأمانة أن مساحة صيانة الشوارع والطرق بالمنطقة بلغت 2.607.546 مترًا، فيما بلغت مساحة الحفر بالشوارع التي عُولِجَت 36.401 متر، إضافة إلى سفلتة 59 مترًا من الطرق والشوارع، وصيانة 133.821 مترًا من الأرصفة المتهالكة، و217 مترًا من الطرق التي عملت الأمانة على معالجتها وصيانتها، كما عملت على صيانة 94.880 عمود إنارة واستبدال إنارتها بـLED.

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