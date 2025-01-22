300 ألف شجرة وشتلة في الباحة

(MENAFN
- Al Watan)
تمكنت أمانة منطقة الباحة من زراعة 298.905 ألف شجرة وشتلة، إضافة إلى إصلاح نجيلي زراعي بمساحة 209.692م2 وصيانة المسطحات الخضراء بمساحة 669.009م2 خلال عام 2024.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت شبكات ري بـ55000 متر طولي، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المنطقة، وشملت التحسينات ميادين وساحات وجزرًا وسطية، وحدائق ومتنزهات عامة.
وبيَّنت الأمانة أن مساحة صيانة الشوارع والطرق بالمنطقة بلغت 2.607.546 مترًا، فيما بلغت مساحة الحفر بالشوارع التي عُولِجَت 36.401 متر، إضافة إلى سفلتة 59 مترًا من الطرق والشوارع، وصيانة 133.821 مترًا من الأرصفة المتهالكة، و217 مترًا من الطرق التي عملت الأمانة على معالجتها وصيانتها، كما عملت على صيانة 94.880 عمود إنارة واستبدال إنارتها بـLED.
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