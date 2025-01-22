Wednesday, 22 January 2025 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زراعة بني كنانة تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

1/22/2025 10:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء بني كنانة، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات المزارعين للحصول على شهادة إنتاج الحبوب لمحصولي القمح والشعير.


وقال مدير المديرية المهندس أحمد خصاونة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات تسجيل المزارعين في اللواء للحصول على شهادات المنشأ للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 2025، مشيرا إلى أن المديرية ستستقبل طلبات المزارعين حتى نهاية آذار المقبل.

MENAFN22012025000208011052ID1109118169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث