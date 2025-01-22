زراعة بني كنانة تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

وقال مدير المديرية المهندس أحمد خصاونة، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات تسجيل المزارعين في اللواء للحصول على شهادات المنشأ للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 2025، مشيرا إلى أن المديرية ستستقبل طلبات المزارعين حتى نهاية آذار المقبل.

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