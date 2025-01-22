سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشارك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في فعاليات "FITUR 2025" التي بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد وتستمر حتى الأحد المقبل.



ويضم وفد السلطة المشاركة في المعرض، رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ومدير العلاقات الخارجية والتسويق صبري الفضول، ورئيس قسم الإعلام يوسف الشماسين.

ونظمت السلطة خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، بحسب بيان صحفي، عددًا من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر، عرضت خلالها مختلف الخدمات المقدمة في البترا وأنشطة يمكن ممارستها في المدينة الوردية، إضافة إلى لقاءات إعلامية للترويج للبترا كوجهة سياحية آمنة وملائمة للزوار.