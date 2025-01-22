سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تشارك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في فعاليات معرض
"FITUR 2025" التي بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد وتستمر حتى الأحد المقبل.
ويضم وفد السلطة المشاركة في المعرض، رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ومدير العلاقات الخارجية والتسويق صبري الفضول، ورئيس قسم الإعلام يوسف الشماسين.
ونظمت السلطة خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، بحسب بيان صحفي، عددًا من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر، عرضت خلالها مختلف الخدمات المقدمة في البترا وأنشطة يمكن ممارستها في المدينة الوردية، إضافة إلى لقاءات إعلامية للترويج للبترا كوجهة سياحية آمنة وملائمة للزوار.
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