مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في منطقة المريجمات والحوية بمحافظة مادبا.



وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن منتديات الوعظ والإرشاد برعاية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وأضاف الشلول أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما أجري فحص للسمع بالتعاون مع مركز للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 713 مريضا.