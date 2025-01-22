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التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية يوقعان إتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

1/22/2025 10:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ألبرتو كوريا مينديز؛ اليوم الأربعاء في مركز الوزارة، إتفاقية تعاون في مجال تعزيز الخدمات الإجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.
وقالت الوزيرة بني مصطفى، إن الوزارة تعتز بالشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي، وأن التعاون معها في إطار هذه الإتفاقية، يخدم أهدافنا في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لتقديم الخدمات بأفضل وأسرع طريقة ممكنة.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون في العديد من المجالات مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار الخدمات المقدمة، والتي تعتبر جزء أصيل من برامج الوزارة والصندوق، ومن الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية الحالية والمحدثة، والتي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن الرؤى والأهداف التي أشارت إليها التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان.

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