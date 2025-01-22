رئيس هيئة الأركان : ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات الخاصة تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، نظراً لما تتميز به من خبرة ومهارة في تنفيذ مهامها وواجباتها، علاوة على دورها العملياتي والأمني وتاريخها المشرف الحافل بالتضحيات والبطولات.



وأضاف اللواء الركن الحنيطي أن القوات الخاصة الملكية تحظى باهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، من خلال تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعدات المتطورة لأداء مهامها المتمثلة بحماية الأمن الوطني وضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء إلى الكتيبة الخاصة /٧١ إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات والخطط المستقبلية، وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها، إضافة إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية والتعاون مع الجهات المختصة لمواجهة كافة التحديات والتهديدات الأمنية المتزايدة.



وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة معرضاً للآليات والأسلحة والأجهزة المختلفة، إضافة إلى المعدات الحديثة المستخدمة في تنفيذ واجباتها.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز والاحترافية والمهنية العاليتين، والجهد الكبير المبذول لتنفيذ المهام الموكولة إليهم في حماية مقدرات الوطن، مستذكراً شهداء الواجبات الأمنية الحاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.



وفي نهاية الزيارة، ألقى نشامى مرتبات الكتيبة قصائد شعرية، تغنّت بحب الوطن والولاء لقائده وللجيش العربي المصطفوي، مؤكدين اعتزازهم والتفافهم حول الراية الهاشمية الحكيمة.