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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً أمريكياً من شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية

1/22/2025 9:04:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن/ الشرق الأوسط للصناعات العسكرية الفريق أول المتقاعد جون نيكلسون والوفد المرافق.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، التعاون في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجالات صناعة المعدات العسكرية، وبما يسهم في تعزيز قدراتها وإمكاناتها.

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