رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً أمريكياً من شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن/ الشرق الأوسط للصناعات العسكرية الفريق أول المتقاعد جون نيكلسون والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، التعاون في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجالات صناعة المعدات العسكرية، وبما يسهم في تعزيز قدراتها وإمكاناتها.
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