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تنشيط السياحة تحصل على جائزة ضمن جوائز لاكجري تايمز

1/22/2025 9:04:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت هيئة تنشيط السياحة الأردنية إنجازا عالميا جديدا بفوزها بجائزة "أفضل جهة سياحية في العالم" لعام 2024، ضمن جوائز "لاكجري تايمز"، التي تعد واحدة من أبرز المحافل العالمية لتكريم الهيئات والمؤسسات السياحية المتميزة.


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، جاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الصينية بكين، بحضور نخبة من ممثلي قطاع السياحة العالمي.

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