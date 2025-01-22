تنشيط السياحة تحصل على جائزة ضمن جوائز لاكجري تايمز

تنشيط السياحة تحصل على جائزة ضمن جوائز لاكجري تايمز
التاريخ
1/22/2025 9:04:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حققت هيئة تنشيط السياحة الأردنية إنجازا عالميا جديدا بفوزها بجائزة "أفضل جهة سياحية في العالم" لعام 2024، ضمن جوائز "لاكجري تايمز"، التي تعد واحدة من أبرز المحافل العالمية لتكريم الهيئات والمؤسسات السياحية
المتميزة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، جاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الصينية بكين، بحضور نخبة من ممثلي قطاع السياحة العالمي.
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