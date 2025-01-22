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الفاو توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

1/22/2025 9:04:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأربعاء، اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان، بقيمة 230 ألف دينار، لإقامة مشاريع زراعات محمية وتصنيع غذائي ومطابخ إنتاجية، برعاية وإشراف وزارة الزراعة.


وقال مساعد أمين عام الوزارة للمشاريع الدكتور خالد الحيصة، بحضور ضابط ارتباط الحكومة لدى "الفاو" المهندس طلال الفايز، إن المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة التي تسهم في دعم الأسر الريفية وتحسين مستواها ورفع مستويات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم "الفاو".

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