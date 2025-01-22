الفاو توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأربعاء، اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان، بقيمة 230 ألف دينار، لإقامة مشاريع
زراعات محمية وتصنيع غذائي ومطابخ إنتاجية، برعاية وإشراف وزارة الزراعة.
وقال مساعد أمين عام الوزارة للمشاريع الدكتور خالد الحيصة، بحضور ضابط ارتباط الحكومة لدى "الفاو" المهندس طلال الفايز، إن المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة التي تسهم في دعم الأسر الريفية وتحسين مستواها ورفع مستويات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم "الفاو".
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