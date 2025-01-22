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وزير التربية يبحث مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون

1/22/2025 9:04:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، مع الوزير في مكتب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم الدكتور محمد مالكي عثمان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة خاصة التعليمية منها.


وأكد محافظة خلال اللقاء عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، مستعرضا الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني.

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