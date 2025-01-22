الحسن للشباب تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد برنامج جائزة الحسن للشباب، اليوم الأربعاء، في منتدى الفكر العربي، دورة تدريبية مخصصة لقادة الجائزة من وزارة التربية
والتعليم لإقليمي الشمال والجنوب، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المقررة لعام 2025، بحضور 66 متدربًا من قادة الجائزة.
وشملت فعاليات الدورة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع القادة والمشرفين العاملين في المؤسسات التربوية والشبابية، تقديم عرض تعريفي حول الجائزة وبرامجها، إضافة إلى توضيح دور القادة والمشرفين في متابعة تطبيق الطلبة لبرامج الجائزة.
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