الحسن للشباب تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

وشملت فعاليات الدورة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع القادة والمشرفين العاملين في المؤسسات التربوية والشبابية، تقديم عرض تعريفي حول الجائزة وبرامجها، إضافة إلى توضيح دور القادة والمشرفين في متابعة تطبيق الطلبة لبرامج الجائزة.

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