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الحسن للشباب تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

1/22/2025 9:04:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد برنامج جائزة الحسن للشباب، اليوم الأربعاء، في منتدى الفكر العربي، دورة تدريبية مخصصة لقادة الجائزة من وزارة التربية والتعليم لإقليمي الشمال والجنوب، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المقررة لعام 2025، بحضور 66 متدربًا من قادة الجائزة.


وشملت فعاليات الدورة، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع القادة والمشرفين العاملين في المؤسسات التربوية والشبابية، تقديم عرض تعريفي حول الجائزة وبرامجها، إضافة إلى توضيح دور القادة والمشرفين في متابعة تطبيق الطلبة لبرامج الجائزة.

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