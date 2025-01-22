قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.
وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.
ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.
MENAFN22012025000208011052ID1109117543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.