قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.



وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.



وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.



وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.



ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.