كيف تحافظين على صحة شعرك في فصول السنة المختلفة؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مع تغيّر فصول السنة، يتعرض الشعر للكثير من التأثيرات البيئية التي قد تؤثر على صحته. سواء كان الصيف أو الشتاء، يحتاج الشعر إلى رعاية خاصة للحفاظ على قوته وحيويته. في هذا التقرير، نقدم لكِ بعض النصائح العملية للعناية بشعركِ في فصول السنة المختلفة.
العناية بالشعر في الصيف:
- حماية من الشمس: تعرض الشعر لأشعة الشمس الحارة يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه. - استخدمي شامبو وبلسم يحتويان على واقي شمسي لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.
- الترطيب: استخدمي زيوت مغذية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر بعد السباحة في البحر أو حمام السباحة.
- تجنب الحرارة الزائدة: قللي من استخدام المكواة أو مجفف الشعر الساخن لتجنب تعريضه لمزيد من الجفاف.
العناية بالشعر في الشتاء:
الترطيب العميق: الجو البارد يمكن أن يسبب جفاف الشعر، لذا يجب استخدام ماسكات مرطبة أسبوعية.
استخدام شامبو لطيف: اختاري شامبو يحتوي على مكونات مرطبة وخالٍ من الكحول لتجنب جفاف الشعر.
تغطية الرأس: في الشتاء، ارتداء القبعات أو الأوشحة يمكن أن يحمي شعركِ من تأثيرات الهواء البارد.
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للشعر التكيف مع مختلف فصول السنة والمحافظة على صحته وحيويته طوال العام.
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