كيف تحافظين على صحة شعرك في فصول السنة المختلفة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع تغيّر فصول السنة، يتعرض الشعر للكثير من التأثيرات البيئية التي قد تؤثر على صحته. سواء كان الصيف أو الشتاء، يحتاج الشعر إلى رعاية خاصة للحفاظ على قوته وحيويته. في هذا التقرير، نقدم لكِ بعض النصائح العملية للعناية بشعركِ في فصول السنة المختلفة.



العناية بالشعر في الصيف:

- حماية من الشمس: تعرض الشعر لأشعة الشمس الحارة يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه. - استخدمي شامبو وبلسم يحتويان على واقي شمسي لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

- الترطيب: استخدمي زيوت مغذية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر بعد السباحة في البحر أو حمام السباحة.

- تجنب الحرارة الزائدة: قللي من استخدام المكواة أو مجفف الشعر الساخن لتجنب تعريضه لمزيد من الجفاف.



العناية بالشعر في الشتاء:

الترطيب العميق: الجو البارد يمكن أن يسبب جفاف الشعر، لذا يجب استخدام ماسكات مرطبة أسبوعية.

استخدام شامبو لطيف: اختاري شامبو يحتوي على مكونات مرطبة وخالٍ من الكحول لتجنب جفاف الشعر.

تغطية الرأس: في الشتاء، ارتداء القبعات أو الأوشحة يمكن أن يحمي شعركِ من تأثيرات الهواء البارد.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للشعر التكيف مع مختلف فصول السنة والمحافظة على صحته وحيويته طوال العام.