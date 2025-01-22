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فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

1/22/2025 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول فرض عقوبات إضافية على استيراد الغاز الروسي، بسبب غياب الإجماع بين الدول الأعضاء.
وجاء ذلك بحسب ما صرح به مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في منتدى "دافوس"، وأشار إلى أن الفشل في التوصل إلى توافق حول العقوبات جاء في وقت زاد فيه الاتحاد الأوروبي من وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي.


وقال دومبروفسكيس: "لم نتمكن من الاتفاق على فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي بسبب غياب الإجماع، حيث عارضت بعض الدول هذه الخطوة.

ومع ذلك، فقد قلصنا بشكل كبير من وارداتنا (من غاز الأنابيب)، خاصة بعد التفجيرات التي طالت خطوط أنابيب "السيل الشمالي". في الوقت نفسه، نلاحظ أن وارداتنا من الغاز الطبيعي المسال الروسي في تزايد مستمر".


وأضاف المفوض الأوروبي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا "تعمل بشكل فعال"، مشددا على ضرورة "توسيع نطاقها". وأكد أن "كل ما نحتاجه هو إظهار الوحدة والإرادة السياسية لتعزيز هذه العقوبات".


وبحسب بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز فقد زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب في العام الماضي 2024 بنسبة 13.4% إلى 32.75 مليار متر مكعب.


ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.

RT

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