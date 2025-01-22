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إدارة ترامب بدأت العمل على المرحلة الثانية من اتفاق غزة

1/22/2025 8:12:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن -PNN- بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، حسب ما ذكرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وذكر مسؤولون ومستشارون في الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب إنهم عملوا مع إدارة بايدن ، لكنهم يعترفون أنه لن يكون من السهل دفع الاتفاق المرحلي قدما.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة "ما تركه لنا بايدن هو نهاية البداية ، وليس بداية النهاية".

فإنّ المهمة الصعبة الآن تتمثل في كيفية تحويل وقف إطلاق النار الأولي لمدة ستة أسابيع إلى وقف أكثر ديمومة، فضلاً عن طريقة تأمين إطلاق سراح أكثر من 60 محتجزاً إسرائيلياً وأجنبياً لم توافق حركة حماس بعد على إطلاق سراحهم؛ إضافة إلى كيفية مساعدة ترامب لإسرائيل "على الوفاء بتعهّدها بتدمير حركة (حماس) بالكامل".

من جانب آخر، شدد المسؤولون على أنّ فريق ترامب الجديد سيعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وكشف المسؤولون والمستشارون أنّ مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير خارجية ترامب الجديد ماركو روبيو، سيشاركان بشكل مباشر في الأمر على الفور تقريباً.

وقالت الصحيفة إنّ مهمة التطبيع ستنتقل إلى "فريق ترامب الجديد في الشرق الأوسط"، بما في ذلك ستيف ويتكوف، مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ونائب المبعوث مورغان أورتاغوس، وإريك تريغر، المدير الأول الجديد إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.

وقال مسؤولون للصحيفة الأمريكية إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو سيبدآن العمل في القضية على الفور تقريبا، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل .

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