مصر وقطر تشددان على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الهدنة وبدء جهود إعمار قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين البلدين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه اعتباراً من الأحد الماضي، وتنفيذ مراحله المختلفة، سعياً لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال مدبولي، بن جاسم، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي“دافوس 2025” في سويسرا.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، تناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.

ومنذ بدء العدوان على غزة، لعبت القاهرة والدوحة دورا بالوساطة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية.

ونجحت جهود الوساطة في التوصل لوقف إطلاق نار وتبادل الأسرى دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، يتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا منذ عام 2021، عقب فترة امتدت لسنوات شهدت جفاء في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013.