مستعمرون يقتحمون بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن أكثر من 50 مستعمرا اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، بحماية مشددة من جيش الاحتلال.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة الأثرية كافة، ومنعت الدخول والخروج منها.
يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من المستعمرين، واقتحامات من جيش الاحتلال.
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