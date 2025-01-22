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مستعمرون يقتحمون بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

1/22/2025 8:12:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن أكثر من 50 مستعمرا اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، بحماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة الأثرية كافة، ومنعت الدخول والخروج منها.

يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من المستعمرين، واقتحامات من جيش الاحتلال.

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