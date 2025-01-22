ديرمر: لا يوجد تعهد إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية في المفاوضات مع السعودية

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- قال الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، خلال رده على أسئلة أعضاء كنيست اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على وضع خطة لليوم التالي بعد الحرب على غزة، وأن إسرائيل لم تتعهد بقيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع علاقات بينها وبين السعودية.

يشار إلى أن ديرمر ليس عضو كنيست، وهو الوزير الأكثر قربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومبعوثه إلى "مهمات خاصة"، ومقابل الإدارة الأميركية بشكل خاص، ويوصف بأنه "وزير الخارجية الفعلي" لإسرائيل، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها أمام الهيئة العامة للكنيست، منذ تعيينه وزيرا قبل سنتين، كي يجيب على استجوابات يقدمها أعضاء كنيست.

وقال ديرمر إن "القضايا المسؤولة عنها وزارتي تشمل إيران، توسيع دائرة السلام وتوسيع التحالف مع أميركا، وتعمل وزارتي بموجب توجيهات الحكومة وجميع الوزارات".

وفي إجابته على سؤال حول تعهد إسرائيلي خطي أو شفهي بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، قال ديرمر إنه "لا يوجد تعهد بإقامة دولة فلسطينية"، وأضاف بعد أن وصفه عضو كنيست بأنه "وزير الخارجية الفعلي"، أنه "يوجد وزير خارجية فعلي، ويدعى غدعون ساعر وهو وزير الخارجية".

وفيما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، قال ديرمر إنه "بشأن إدارة غزة، فإنني أسمع منذ فترة طويلة أنه ينبغي أن تكون هناك خطة إسرائيلية. ونحن نعمل على هذا، وأنا شريك بهذا العمل حول اليوم التالي في غزة. وجرت مداولات ولقاءات كثيرة".

وأضاف أن "أي خطة إسرائيلية، ولأنها إسرائيلية، يتعين علينا إشراك الولايات المتحدة والقوى في المنطقة، وأنا متفائل بأننا سنتمكن من التوصل إلى إدارة غزة في اليوم التالي، بموجب الإطار الذي قرره رئيس الحكومة بالضبط".

واعتبر ديرمر أنه "حسنا نفعل إذا تحدثنا أقل"، حول "اليوم التالي" في غزة، وأنه "في اتفاقيات أبراهام كان هناك ثلاثة أشخاص، ربما أربعة، الذين علموا قبل ساعة من أنه يوجد اتفاق مع الإمارات. ولذلك حدث هذا الاتفاق. وعندما تكون هناك تسريبات، ينهار كل شيء".

وتطرق ديرمر إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وقال إنه "تحدثت مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، ونحن نجري مداولات. وواضح لنا أن ما نريده في لبنان، وقد وضع رئيس الحكومة السياسة بهذا الخصوص. ونحن نقوم بإنفاذ أي خرق، وسننفذ ما ينبغي من أجل الحفاظ على أمن سكان الشمال".