استقالة هليفي تؤجّج الجدل في إسرائيل حول المسؤولية عن“عار السابع من أكتوبر” وقد تكون فاتحة للمزيد

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كما كان متوقعًا، تثير استقالات قادة الجيش في إسرائيل جدلًا متجددًا بين المستويين العسكري والسياسي حول السؤال: من المسؤول الأكبر عن الفشل الذريع في السابع من أكتوبر؟ وحول تشكيل لجنة تحقيق رسمية ما زالت معطلة حتى الآن.

وكان قائد جيش الاحتلال هرتسي هليفي قد قال في كتاب الاستقالة أمس إن“مسؤوليتي عن الفشل سترافقني لبقية حياتي. لست جديرًا بأن تكون ولايتي كاملة”.

وستدخل استقالة هليفي، التي تبعتها استقالة قائد لواء الجنوب في الجيش فينكلمان، حيز التنفيذ في السادس من مارس/آذار القادم، تزامنًا مع النهاية المفترضة للمرحلة الأولى من الصفقة.

جاءت استقالة هليفي الآن نتيجة ضغط مباشر من المستوى السياسي، خاصة وزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي صدرت عنه دعوات مبطنة لاستقالة هليفي، وهذا ما يشي به رسم كاريكاتير في صحيفة“يديعوت أحرونوت” اليوم، حيث يبدو نتنياهو داخل مكتبه يمد القدمين فوق طاولته محتفلًا، وكاتس يشعل له السيجار الكوبي، وبيده الأخرى يحمل كتاب استقالة هليفي.

هليفي الذي يبدو أن استقالته تنذر بالمزيد من الاستقالات داخل الجيش وفي الشاباك، بأثر الدومينو، دعا لتحقيق خارجي، معللًا ذلك بالقول إن“التحقيق العسكري لا يشمل كل الأسباب”، بيد أن هذا ما يواصل المستوى السياسي التهرّب منه.

ولذا بدأت هذه الاستقالة تنعش السجال بين المستوى العسكري والسياسي حول المسؤولية الأكبر عن عار السابع من أكتوبر، علمًا أن الحكومة تدّعي، منذ اليوم الأول، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي المسؤولة عن الفشل في منع الهجوم، وفي حماية غلاف غزة من“طوفان الأقصى”.

وفي المقابل تتهم جهات إسرائيلية كثيرة المستوى السياسي بالفشل الإستراتيجي، بعدما راهن نتنياهو على تكريس جيوسياسي بين الضفة والقطاع لتكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، ولقطع الطريق على دولة فلسطينية.

ويرى بعض المراقبين الإسرائيليين، أمثال المحلل العسكري في صحيفة“يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع، أن استقالة هليفي وفينكلمان خطوة متأخرة وقليلة، وسبّبت ضررًا فادحًا داخل الجيش، خاصة الثقة المطلوبة من القيادة العليا، ودفعت بعض القادة الخائبين للاستقالة احتجاجًا، فيما قام آخرون بتلويث التحقيقات داخل الجيش.

كما يرى يهوشع أن تهرّب رئيس الوزراء من لجنة تحقيق رسمية ينعكس في تعيين القائد القادم للجيش، محذرًا من تعيين قادة“مطيعين” وعلى مقاسات المستوى السياسي.

وهذا ما يحذر منه زميله المحلل السياسي البارز نداف أيال، الذي يقول إن تحمّل المسؤولية يبدأ باستقالة نتنياهو، منبهًا إلى أن رئيس وزراء مشغول بالنفي والتنكر لمسؤوليته، وموجود في ذروة صفقة حساسة، لا يستطيع أن يعين قائد الجيش القادم.

ويتابع:“من الممنوع منح مهندسي الفشل القيام بالبناء من جديد”.

وتحت عنوان“لماذا الآن؟” يؤكد أبرز المحللين السياسيين الإسرائيليين ناحوم بارنياع أن هليفي أُجبر على الاستقالة الآن بعدما فهم أن كاتس سيقوم كل يوم بنشر معلومات عن مساعيه لاستبدال قائد الجيش.

ويضيف:“هكذا يقدمون قربانًا لـ“البيس” لجمهور الهدف، وهكذا يعدون إقالات داخل حزب. بدلاً من دفعه للاستقالة مرغمًا اختار هليفي المغادرة برغبته هو”.

ويقول بارنياع إن رئيس الشاباك كان قد تحمّل مسؤولية في بداية الحرب، وهو يفهم أنه هو الآخر لن يبقى حتى نهاية ولايته، لكنه لا يسارع للمغادرة، ولديه مبررات جيدة يجدر الإصغاء لها ترتبط بخطورة استغلال نتنياهو مثل هذه الاستقالة لتعيين شخص مطيع له في رئاسة الشاباك.

والخلاصة الأهم التي يلتقطها بارنياع، وبحق، من مجمل التفاعلات والاستقالات أن صدمة الإسرائيليين ستبقى في عمق وعي الإسرائيليين رغم كل ما حدث وسيحدث، ملمحًا لتشظي وعيهم وزعزعة ثقتهم بكل شيء.

من جهته، يرى المحلل العسكري في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل أن تحمّل المستوى العسكري المسؤولية هو بداية التصليح، لكن هذا برأيه متعلق أيضًا بإقامة لجنة تحقيق رسمية.

ويتفق هارئيل مع بارنياع حول الخلفية بقوله إنه بعدما ضَغَطَ كاتس على هليفي حتى استقالته، سيحاول نتنياهو استنساخ العملية مع رئيس الشاباك، طمعًا بالتوصل بسرعة لذات النتيجة.

صدمة الإسرائيليين ستبقى في عمق وعي الإسرائيليين رغم كل ما حدث وسيحدث

ويضيف هارئيل:“من المحظور أن يقوم نتنياهو بتعيين خلفاء للمسؤولين المستقيلين”.

وهذا ما يؤكده زميله المعلق للشؤون السياسية والحزبية في“هآرتس” يوسي فرطر بقوله إن هليفي بقي حتى الآن لأسباب عسكرية والآن يغادر بدوافع سياسية: الاستقالة ثمرة حملة ائتلاف نتنياهو، وقد بلغت ذروتها في تصريحات بن غفير يوم السبت بأن نتنياهو اقترح عليه تعويضًا على شكل تسجيل استقالة قائد الجيش على حسابه. وينبه أن هاتين الاستقالتين تساعدان“ماكنة السم والتحريض في تعميم الرواية أن القيادة العسكرية هي المسؤولة عن السابع من أكتوبر”.

وترى المعلقة رافيت هختفي من“هآرتس” أن الاستقالة مقدمة للجنة تحقيق، لكنها بداية معركة للسيطرة على الجيش.

وتتابع:“مستفز أن نرى استقالة هليفي تتم فيما يبقى الوزراء. هناك خوف من المستقبل؛ المعركة حول السيطرة على الجيش بين جهات ملتزمة بالديموقراطية وبين المعنيين بجيش غيبي مسيائي وانتقامي ما زالت في بدايتها فقط، وستتعاظم عند التعيينات القادمة”.

المصدر / القدس العربي