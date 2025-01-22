تحت شعار: "نظم المعلومات الجغرافية توحد عالمنا"... إسري السعودية تنظم مؤتمر المستخدمين ٢٠٢٥ في الرياض

(MENAFN
- Abed Communications) انطلق اليوم مؤتمر إسري السعودية للمستخدمين ٢٠٢٥ في الرياض بنسخته الثالثة، والذي تنظمه شركة إسري السعودية التابعة لشركة Esri Global العالمية الرائدة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتحليل المواقع. يُعقد هذا الحدث الذي يستمر ليومين في فندق فيرمونت الرياض خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٢ يناير ٢٠٢٥، حيث يجمع أكثر من ١٨٠٠ مشارك من مختلف القطاعات لاستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا
نظم المعلومات الجغرافية تحت شعار: "نظم المعلومات الجغرافية: توحد عالمنا".
يُعد هذا المؤتمر السنوي العالمي منصة رائدة تجمع محترفي نظم المعلومات الجغرافية وصناع القرار وقادة الصناعة والأكاديميين. ويضم الحدث شخصيات بارزة ورؤساء لمنظمات كبري بالمملكة العربية السعودية مثل "الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية" و"منصة السجل العقاري" و"هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية" و"هيئة تطوير منطقة حائل".
قيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية
يعكس مؤتمر إسري السعودية للمستخدمين Esri Saudi Arabia User Conference التزام إسري السعودية بدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ والجهود المستمرة نحو التحول الرقمي بالبلاد، كما يسلط المؤتمر الضوء على الدور المتزايد لنظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري ومبادرات المدن الذكية والتنمية المستدامة.
كما تستعرض شركة إسري السعودية خلال فعاليات المؤتمر مجموعة واسعة من من أحدث حلولها المبتكرة تشمل:
• حلول الإدارة الذكية للبنية التحتية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
• الحلول الجيومكانية للعمليات الأمنية.
• حلول إدارة وتحليل بيانات الصور.
• إدارة الشبكات الحديثة للمرافق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
إطلاق جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية
وعلى هامش المؤتمر، أطلقت إسري السعودية وللمرة الأولى جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لدعم وتحفيز قطاع نظم المعلومات الجغرافية. وتهدف الجائزة إلى تمكين الابتكار في هذا المجال الحيوي، مما يسهم في تعزيز الحلول الجغرافية المبتكرة التي تلبي احتياجات كافة القطاعات المختلفة. وقد حاز على الجائزة: هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وهيئة البريد السعودي، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة رؤى المدينة القابضة.
أبرز فعاليات مؤتمر إسري السعودية للمستخدمين ٢٠٢٥
عُقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر الجلسة العامة التي ضمت متحدثين بارزين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تناولوا فيها أحدث الابتكارات وتأثيرها على مجموعة متنوعة من القطاعات. كما سيقام على هامش المؤتمر سلسلة من ورش العمل، تليها حلقات نقاشية يقودها أهم خبراء التكنولوجيا. وتُقام في اليوم الثاني عدة ورش عمل فنية للحاضرين تقدم رؤى عملية حول كيفية تنفيذ حلول نظم المعلومات الجغرافية في مؤسساتهم المعنية.
وتأكيدًا على التزام الشركة بتعزيز مكانتها في السوق وتطوير تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، أبرمت إسري السعودية خلال المؤتمرعددًا من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة متنوعة من الشركات والهيئات الرائدة في المملكة العربية السعودية، أبرزها شركة راسخ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة فالكون فيجواليزيشن المحدودة، وشركة القطر للاستشارات المهنية، إضافة إلى شركة جودة للاعمال الإلكترونية، وشركة كيانات للتكنولوجيا، وشركة تيلاد للاستشارات البيئية، وذلك تماشيًا مع أهدافها التوسعية بشكل عام في المنطقة، مما يساهم في تعزيز مشهد نظم المعلومات الجغرافية في المملكة.
كما ستوقع إسري السعودية خلال فعاليات المؤتمر مذكرة تفاهم مع مجموعة NEO SPACE GROUP، بهدف دفع تطوير حلول نظم المعلومات الجغرافية المتطورة، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم مبادرات التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، مما يساهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويؤكد هذا التعاون الالتزام المشترك بتعزيز تبني التكنولوجيا الجغرافية والابتكار في جميع أنحاء المملكة وخارجها.
كذلك شهد المؤتمر توقيع خطاب نوايا بين جامعة الأمير سلطان (PSU) وجامعة ريدلاندز، مما يمثل خطوة محورية في تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا الجغرافية المكانية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز البحث الأكاديمي والابتكار وبناء القدرات في مجال الجغرافيا المكانية، مما يعكس الالتزام المشترك بين جامعة الأمير سلطان وجامعة ريدلاندز وإسري السعودية لدفع نمو النظام البيئي الجيوفضائي في المملكة.
تعزيز رؤية ٢٠٣٠ من خلال ابتكارات نظم المعلومات الجغرافية
مع تسارع مبادرات رؤية ٢٠٣٠، شهد قطاع نظم المعلومات الجغرافية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وكانت إسري السعودية حاضرة ومشاركة في العديد من المشاريع الكبرى بالمملكة مثل مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والتعاون مع قادة الصناعة مثل أرامكو السعودية وسابك. تُبرز هذه المشاريع الدور الحيوي الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية في تحسين تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد والمراقبة البيئة.
وبنظرة مستقبلية، تسعى إسري السعودية إلى مواصلة ريادتها في قطاع نظم المعلومات الجغرافية، مع التركيز على دمج وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وحلول المدن الذكية، إلى جانب قيادتها للمبادرات التي من شأنها تعزيز عمليات إتخاذ القرار، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة.
بناء اقتصاد قائم علي المعرفة الجيومكانية
تركز استراتيجية إسري السعودية لعام ٢٠٢٥ على ترسيخ دورها كمحفز للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال الاستمرار في تقديم حلول نظم المعلومات الجغرافية المتطورة، ومن خلال تطوير الكوادر المحلية والشراكات البحثية. كما تلتزم إسري السعودية بضمان المحافظة على دور نظم المعلومات الجغرافية كأداة حيوية لصانعي القرار وقادة الصناعة في جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال توسيع وجودها الإقليمي واستثمارها في البحث والتطوير. كما تهدف إسري إلى دعم المشاريع الكبرى في المملكة والمساهمة في تشكيل مستقبل سوق المعلومات الجيومكانية.
دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ بحلول نظم المعلومات الجغرافية
من جانبه صرح السيد توفيق ينية، الرئيس التنفيذي لشركة إسري السعودية، التزام الشركة بدعم رؤية السعودية ٢٠٣٠، قائلاً: "تظل إسري السعودية ملتزمة بدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حلول نظم المعلومات الجغرافية المبتكرة التي تعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي."
وأضاف: "تلعب حلول نظم المعلومات الجغرافية التي تقدمها إسري السعودية دوراً محورياً في دعم تأسيس المدن الذكية، وتحسين جهود إدارة الطاقة، والحفاظ على البيئة فى جميع أنحاء المملكة مما يساعد على تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.
وأكد ينية: "نحن فخورون بالمساهمة في رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال تقديم حلول نظم المعلومات الجغرافية المبتكرة التي تمكّن الصناعات والمجتمعات على حد سواء. ويُمثل مؤتمر مستخدمي إسري السعودية فرصة للمهنيين والمتخصصين من جميع القطاعات للتعلم والتعاون حول دور نظم المعلومات الجغرافية في تشكيل مستقبل المملكة".
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