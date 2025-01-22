"دو" تُعلن شراكة مع منصة "Workvivo" من "Zoom" لتعزيز الاتصال الداخلي ودعم بيئة العمل الجماعي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، بهدف تعزيز مجال الاتصال الداخلي في شركة "دو"، وترسيخ نهجها الاستراتيجي المستقبلي نحو تعزيز المشاركة الوظيفية ودعم منظومة العمل الجماعي وثقافة التواصل البناء بين فرق العمل داخل الشركة. وتعمل منصة "Workvivo"، على إيجاد بيئة عمل مرنة ومُنفتحة وشفافة ومُتصلة، بحيث ترسخ التقدير والشعور بالانتماء والتأثير المتبادل بين فرق العمل المتنوعة داخل الشركة، وتعزز مشاركتهم الفعّالة في التطور والنجاح، والمساهمة في تشكيل رؤيتها المستقبلية.
وتوفر منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، تجربة مُبتكرة تركز على فرق العمل داخل الشركة، حيث تعمل على رفع مستوى تفاعلهم وزيادة قدرتهم على التواصل، بما يعزز التعاون المشترك وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقافة الشركة التي تركز على المشاركة الإيجابية والتواصل الفعال بين كل أفراد العمل. كما تعمل المنصة على تحويل التفاعلات الداخلية بين فرق العمل إلى عملية ديناميكية ترفع كفاءة التواصل بين الأقسام والإدارات المختلفة، بحيث تعزز امكانات اتخاذ القرارات بشكل أكثر تأثيراً، مع تسليط الضوء على إنجازات الموظفين وتعزيز بيئة عمل تتسم بالإيجابية والتطور. كما تعمل منصة "Workvivo"، على ترسيخ الشعور بالاتصال والتقدير لكل فرد من أفراد الفريق، من خلال توحيد قنوات التواصل، وتخصيص المحتوى الذي يتناسب مع التفضيلات الشخصية، مما يعزز تجربة الموظف الشاملة داخل "دو".
وصرح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول من "دو": أن " شراكتنا مع منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو ترسيخ بيئة عمل مثالية. حيث إن المنصة تؤدي إلى تحسين تجارب التواصل الجماعية داخل الشركة، وتعزيز ارتباط كل عضو في الفريق بقيم الشركة وأهدافها، كما تُمكن منصة "Workvivo"، من الاحتفال بإنجازاتنا وبناء بيئة عمل أكثر ديناميكية وشمولية وتعاوناً."
وبصفتها من أوائل الشركات الكبرى في المنطقة التي تتبنى منصة "Workvivo"، تُعيد "دو" تشكيل مشهد الاتصال الداخلي لإيجاد بيئة عمل تُقدر الابتكار وتؤكد على أهمية التواصل والنجاح المشترك. ومن المتوقع أن تساهم الشراكة مع منصة "Workvivo"، في تطوير ممارسات الاتصال الداخلي في الشركة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة كجهة عمل مرموقة تمنح الأولوية لتفاعل الموظفين والتأكيد على نشر ثقافة العمل التعاونية.
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