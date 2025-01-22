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الاحتلال يغلق طرقا في الخليل

1/22/2025 7:06:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الطرق ومداخل بعض القرى والبلدات، وشددت إجراءاتها العقابية بحق الأهالي في محافظة الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية مدخل بلدة الظاهرية وقرية وادي الشاجنة جنوب الخليل، علما أن تلك المداخل مغلقة منذ فترة طويلة ببوابة حديدية، كما شددت إجراءاتها العقابية بحق الأهالي في محافظة الخليل ومنعت تنقل المواطنين بين قرى المحافظة وبلداتها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تسببت يوم أمس في استشهاد المواطنة إيمان عيد جردات من بلدة سعير شمال شرق الخليل، جراء إعاقة قوات الاحتلال وصولها إلى المستشفى عبر حاجز بيت عينون.

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