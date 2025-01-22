الاحتلال يغلق طرقا في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الطرق ومداخل بعض القرى والبلدات، وشددت إجراءاتها العقابية بحق الأهالي في محافظة الخليل.
وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية مدخل بلدة الظاهرية وقرية وادي الشاجنة جنوب الخليل، علما أن تلك المداخل مغلقة منذ فترة طويلة ببوابة حديدية، كما شددت إجراءاتها العقابية بحق الأهالي في محافظة الخليل ومنعت تنقل المواطنين بين قرى المحافظة وبلداتها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تسببت يوم أمس في استشهاد المواطنة إيمان عيد جردات من بلدة سعير شمال شرق الخليل، جراء إعاقة قوات الاحتلال وصولها إلى المستشفى عبر حاجز بيت عينون.
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