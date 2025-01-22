الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل قرية دير عمار

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي للقرية.
وتشن سلطات الاحتلال حربا على الطرقات الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في الضفة الغربية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على المواطنين.
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