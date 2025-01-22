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الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل قرية دير عمار

1/22/2025 7:06:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي للقرية.

وتشن سلطات الاحتلال حربا على الطرقات الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في الضفة الغربية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على المواطنين.

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