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تشييع جثمان الشهيدة جرادات في بلدة سعير شمال شرق الخيل

1/22/2025 7:06:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل-PNN- شيع أهالي بلدة سعير، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة إيمان جرادات (45 عاما)، التي ارتقت يوم أمس جراء إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى المستشفى عند حاجز "بيت عنون" شمال شرق الخليل، بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى عالية بمدينة الخليل، باتجاه منزل العائلة بمنطقة "العديسة" في بلدة سعير، حيث ألقت عائلتها نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، قبل أن يُنقل إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الخاصة بالعائلة.

وحمّل نجل الشهيدة يزن جرادات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد والدته، مؤكدا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز تعمدت إعاقة مرورها للوصول إلى المستشفى، ما إدى إلى استشهادها.

وكانت عائلة الشهيدة قد ذكرت، أن الشهيدة أصيبت بجلطة حادة، نُقلت على إثرها إلى أحد المراكز الصحية في البلدة، ونظرا لخطورة حالتها الصحية تم تحويلها إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "بيت عنون"، رفضت السماح لها بالمرر، وبعد مرور ما يزيد على ثلث ساعة سُمح بنقلها إلى سيارة إسعاف أخرى على الجانب الآخر من الحاجز، إلا أنها فارقت الحياة.

والشهيدة جرادات (45 عاما)، متزوجة وأم لستة أبناء.

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