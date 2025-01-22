تشييع جثمان الشهيدة جرادات في بلدة سعير شمال شرق الخيل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل-PNN- شيع أهالي بلدة سعير، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة إيمان جرادات (45 عاما)، التي ارتقت يوم أمس جراء إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى المستشفى عند حاجز "بيت عنون" شمال شرق الخليل، بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة.
وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى عالية بمدينة الخليل، باتجاه منزل العائلة بمنطقة "العديسة" في بلدة سعير، حيث ألقت عائلتها نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، قبل أن يُنقل إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الخاصة بالعائلة.
وحمّل نجل الشهيدة يزن جرادات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد والدته، مؤكدا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز تعمدت إعاقة مرورها للوصول إلى المستشفى، ما إدى إلى استشهادها.
وكانت عائلة الشهيدة قد ذكرت، أن الشهيدة أصيبت بجلطة حادة، نُقلت على إثرها إلى أحد المراكز الصحية في البلدة، ونظرا لخطورة حالتها الصحية تم تحويلها إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "بيت عنون"، رفضت السماح لها بالمرر، وبعد مرور ما يزيد على ثلث ساعة سُمح بنقلها إلى سيارة إسعاف أخرى على الجانب الآخر من الحاجز، إلا أنها فارقت الحياة.
والشهيدة جرادات (45 عاما)، متزوجة وأم لستة أبناء.
MENAFN22012025000205011050ID1109117161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.