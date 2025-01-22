الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في الأسواق وتكفي لـ6 أشهر

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بوفرة السلع الأساسية في الأسواق، ومتابعتها الحثيثة لسير الحركة التجارية لضمان وصول السلع إلى المدن والقرى والمخيمات كافة.
وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر، والطحين يكفي لـ3 ثلاثة أشهر، كما أن طواقمها تتابع حركة سير الحركة التجارية بين المدن والقرى في ظل وضع قوات الاحتلال لـ898 حاجزا عسكريا.
ودعت الوزارة، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصتها "بهمنا" أو عبر الرقم المباشر 129
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