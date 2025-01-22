الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة في الأسواق وتكفي لـ6 أشهر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بوفرة السلع الأساسية في الأسواق، ومتابعتها الحثيثة لسير الحركة التجارية لضمان وصول السلع إلى المدن والقرى والمخيمات كافة.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر، والطحين يكفي لـ3 ثلاثة أشهر، كما أن طواقمها تتابع حركة سير الحركة التجارية بين المدن والقرى في ظل وضع قوات الاحتلال لـ898 حاجزا عسكريا.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصتها "بهمنا" أو عبر الرقم المباشر 129