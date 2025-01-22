قوات الاحتلال تحتجز عمالا جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عددا من العمال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت ما يقارب ٣٠ عاملا كانوا يعملون في شق طريق في منطقة "خربة الدير"، يربط بين تقوع وجناتة، دون سبب يُذكر.
وأضاف مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أخضعت العمال لتحقيق قاسٍ وأجبرتهم على الجلوس أرضا.
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