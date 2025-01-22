قوات الاحتلال تحتجز عمالا جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عددا من العمال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت ما يقارب ٣٠ عاملا كانوا يعملون في شق طريق في منطقة "خربة الدير"، يربط بين تقوع وجناتة، دون سبب يُذكر.

وأضاف مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أخضعت العمال لتحقيق قاسٍ وأجبرتهم على الجلوس أرضا.