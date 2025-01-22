Wednesday, 22 January 2025 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تحتجز عمالا جنوب شرق بيت لحم

1/22/2025 7:06:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عددا من العمال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت ما يقارب ٣٠ عاملا كانوا يعملون في شق طريق في منطقة "خربة الدير"، يربط بين تقوع وجناتة، دون سبب يُذكر.

وأضاف مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أخضعت العمال لتحقيق قاسٍ وأجبرتهم على الجلوس أرضا.

MENAFN22012025000205011050ID1109117159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث