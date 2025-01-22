حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، أن عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية، تبدأ من وجود إرادة صريحة لدى الإدارة العليا، وقرارات سليمة ومحكمة، وموظف عام كفؤ وفعال، وبيئة عمل صحية ونزيهة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.
وأوضح حجازي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة، اليوم الأربعاء، مع الأمناء والمدراء العامين في مؤسسات الإدارة العامة حول مؤشر النزاهة الوطني في نسخته الجديدة، بالتعاون مع مركز (الحياة-راصد)، أن الهيئة أنشئت بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وهو ما سيتحقق بشكل متواز مع تحسين سير وإدارة المرافق العامة
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وأكد أن تعزيز النزاهة ونبذ الفساد يتطلب تعاضدا وطنيا رافضا للفساد، ويعمل على تجذير معايير النزاهة في القطاعات كافة لترسيخ أخلاقيات ومبادئ النزاهة، بما يتماشى مع الواجبات الملقاة على عاتق القطاع العام وملتزما بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
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