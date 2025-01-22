حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، أن عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية، تبدأ من وجود إرادة صريحة لدى الإدارة العليا، وقرارات سليمة ومحكمة، وموظف عام كفؤ وفعال، وبيئة عمل صحية ونزيهة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.



وأوضح حجازي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة، اليوم الأربعاء، مع الأمناء والمدراء العامين في مؤسسات الإدارة العامة حول مؤشر النزاهة الوطني في نسخته الجديدة، بالتعاون مع مركز (الحياة-راصد)، أن الهيئة أنشئت بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وهو ما سيتحقق بشكل متواز مع تحسين سير وإدارة المرافق العامة

.

وأكد أن تعزيز النزاهة ونبذ الفساد يتطلب تعاضدا وطنيا رافضا للفساد، ويعمل على تجذير معايير النزاهة في القطاعات كافة لترسيخ أخلاقيات ومبادئ النزاهة، بما يتماشى مع الواجبات الملقاة على عاتق القطاع العام وملتزما بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.