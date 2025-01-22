ترامب يعلن عن وجهة العمل الأولى خارج البيت الأبيض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عن نيته زيارة ولايتي كارولينا الشمالية وكاليفورنيا اللتين تعرضتا لكوارث طبيعية، في أول جولة عمل بعد تنصيبه.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنعتني بمدينة لوس أنجلوس، وسأذهب إلى هناك. كما سأزور كارولينا الشمالية، التي تخلى عنها الديمقراطيون، يوم الجمعة المقبل، ثم سأنتقل إلى لوس أنجلوس، وبعدها إلى نيفادا لأشكرهم على أصواتهم".
وكانت كارولينا الشمالية قد تعرضت سابقا لأعاصير مدمرة، بينما دمرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس أحياء بأكملها.
وفي هذا السياق، انتقد ترامب سلطات مدينة لوس أنجلوس بسبب الأخطاء التي ارتكبتها، مشيرا إلى نقص المياه في الصنابير ومرشات مكافحة الحرائق للاستجابة للكوارث. وقال الرئيس الأمريكي: "لقد خلقوا جحيما، إما أنهم أغبياء أو أنهم يريدون الانتحار، أو أننا لا نعرف شيئا ما".
واندلعت حرائق غابات في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير، كانت الأعنف في تاريخ الولاية.
RT
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