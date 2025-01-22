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ترامب يعلن عن وجهة العمل الأولى خارج البيت الأبيض

1/22/2025 7:05:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته زيارة ولايتي كارولينا الشمالية وكاليفورنيا اللتين تعرضتا لكوارث طبيعية، في أول جولة عمل بعد تنصيبه.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنعتني بمدينة لوس أنجلوس، وسأذهب إلى هناك. كما سأزور كارولينا الشمالية، التي تخلى عنها الديمقراطيون، يوم الجمعة المقبل، ثم سأنتقل إلى لوس أنجلوس، وبعدها إلى نيفادا لأشكرهم على أصواتهم".


وكانت كارولينا الشمالية قد تعرضت سابقا لأعاصير مدمرة، بينما دمرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس أحياء بأكملها.


وفي هذا السياق، انتقد ترامب سلطات مدينة لوس أنجلوس بسبب الأخطاء التي ارتكبتها، مشيرا إلى نقص المياه في الصنابير ومرشات مكافحة الحرائق للاستجابة للكوارث. وقال الرئيس الأمريكي: "لقد خلقوا جحيما، إما أنهم أغبياء أو أنهم يريدون الانتحار، أو أننا لا نعرف شيئا ما".


واندلعت حرائق غابات في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير، كانت الأعنف في تاريخ الولاية.

RT

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