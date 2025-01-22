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قرار حكومي بخصوص شهادة الثانوية العامة

1/22/2025 7:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصدر مجلس الوزراء، قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.


ووافق المجلس، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.

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