قرار حكومي بخصوص شهادة الثانوية العامة
التاريخ
1/22/2025 7:05:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصدر مجلس الوزراء، قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.
ووافق المجلس، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.
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