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الأردن يستضيف مؤتمر درويدكون العالمي في تموز

1/22/2025 7:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة أومنيس ميديا عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر "درويدكون" الرائد عالميًا في مجال تطوير تطبيقات الأندرويد في الأردن خلال تموز المقبل، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة.
وبحسب بيان للمجموعة اليوم الأربعاء، تأتي النسخة الثانية من المؤتمر بدعم استراتيجي من هيئة تنشيط السياحة، لتعزيز دور المملكة كوجهة رائدة للسياحة التقنية وسياحة الأعمال.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للترويج للأردن كمنصة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة، مبينًا أن الهيئة تسعى من خلال دعم هذا الحدث إلى استقطاب المزيد من الفعاليات العالمية وتعزيز مكانة الأردن كوجهة مثالية للتقنية والابتكار.
وأضاف أن مثل هذه الفعاليات توفر فرصة مثالية لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتسهم في بناء بيئة أعمال مبتكرة تدعم توظيف الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع تطورات سوق العمل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "درويدكون"، جريج فانسون: "يسرّنا الإعلان عن إقامة النسخة الثانية من "درويدكون" في عمان التي أصبحت محطة رئيسية في شبكة مؤتمراتنا العالمية"، مضيفًا: "أن نجاح النسخة الأولى عزز قناعتنا بأن عمان تمتلك الإمكانات لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال الأندرويد".
وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة فريدة لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في تقنيات الأندرويد، ونحن حريصون على العمل مع الشركاء المحليين لجعل النسخة الثانية حدثًا استثنائيًا يخدم مجتمع المطورين في الأردن والمنطقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أومنيس ميديا، فهد الذيب: "كانت النسخة الأولى من "درويدكون" في عمان بداية موفقة، ونتطلع إلى تحقيق نجاح أكبر في النسخة الثانية". وأضاف أن هذا المؤتمر يعكس التزام الأردن بتعزيز الابتكار في قطاع الاقتصاد الرقمي ويدعم التطلعات لجعل عمان مركزًا إقليميًا للتقنية.
وبيّن أن أجندة المؤتمر لهذا العام صُممت بعناية لتسليط الضوء على أحدث المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير تطبيقات الأندرويد، إذ سيتضمن جلسات تركز على مستقبل الأندرويد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتجارب المستخدم.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة متكاملة للمطورين والمختصين لاستكشاف الفرص الواعدة، ومواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتهم في السوق.
ويجمع المؤتمر نخبة من المطورين والخبراء من الأردن ومختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات في تطوير تطبيقات الأندرويد.
ويتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر من ألف مشارك، بما في ذلك طلبة الجامعات والمبرمجين وممثلي شركات التقنية، ليتفاعلوا مع متحدثين من أكبر الشركات العالمية مثل جوجل، وأمازون، وميتا، وميكروسوفت.
ويقدم المؤتمر في نسخته الثانية مجموعة واسعة من ورش العمل، والحوارات، والعروض التقنية، إلى جانب فرص التواصل بين المشاركين والمتحدثين العالميين.
كما سيشهد إطلاق أدوات جديدة تهدف إلى تحسين مهارات وخبرات المطورين، ما يعزز من فرص الابتكار والإبداع في المجتمع التقني الأردني.


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