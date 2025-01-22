بعد عقد قرانها.. أروى جودة تتصدر ترند محرك البحث 'جوجل' - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أروى جودة في أجواء عائلية عن عقد قرانها على خطيبها جون باتيست، رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي الذي أشهر إسلامه من أجلها وأصبح اسمه "آدم".



وشاركت أروى جودة صورًا من هذه المناسبة السعيدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".



وكانت أروى قد تحدثت في وقت سابق عن قصة الحب التي تجمعها بآدم، مشيرة إلى أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء. وكانت قد لاقت إطلالتها الأخيرة في حفل "جوائز جوي" Joy Awards 2025 إعجابًا كبيرًا، حيث ظهرت بفستان طويل مطرز بالذهبي على السجادة الحمراء، والذي كان مستوحى من الستايل الفرعوني، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

















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