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المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الجيزة

1/22/2025 7:05:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري - سلطة المياه، إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، وبمرافقة أمنية من مرتبات الأمن العام - مركز أمن الجيزة، وقوات الدرك، والبادية الملكية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان تتمثل في الاعتداء على خط ناقل رئيسي يغذي مناطق جنوب عمان.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 3 اعتداءات وفصلها كانت تعتدي على خطوط المياه وتقوم بسحب كميات كبيرة منها. كما تم فصل اعتداء بقطر 2 إنش في منطقة الجيزة - الطنيب على الخط الناقل، بالإضافة إلى خطين بقطر 1.5 إنش، حيث تم إعداد الضبط الخاص بالواقعة لضخ المياه على مدار الساعة من هذه المياه المسروقة، وفصل الاعتداء وإعادة توصيل الخط الناقل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وقد تم الكشف عن هذه الاعتداءات أثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم شركة مياه الأردن "مياهنا" وكوادر سلطة المياه - الرقابة الداخلية. وأكدت الوزارة أن اللجنة المختصة والمعنية بالاستعمالات غير المشروعة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير ثمن وكميات المياه المعتدى عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن برامجها المستمرة من قبل وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وأجهزتها وطواقمها، تهدف إلى إحكام السيطرة على كافة مصادر المياه في المملكة، وتحقق نتائج حقيقية يومًا بعد يوم. وأكد المصدر أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة/ سلطة المياه من إنجاز المزيد من عمليات الضبط في جميع مناطق المملكة، وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون.
وثمنت الوزارة التعاون الجاد من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الإمكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها، وكذلك وسائل الإعلام، إضافة إلى مختلف أطياف المجتمع الذين يقومون يوميًا بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، إيمانًا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون، حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث. وشددت الوزارة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.

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