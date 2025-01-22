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تعاونيات مربي الأبقار تتوافق على تأسيس اتحاد نوعي

1/22/2025 7:04:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توافقت جمعيات مربي الأبقار التعاونية على تأسيس اتحاد تعاوني نوعي ليكون ممثلًا لها أمام مختلف الجهات للدفاع عن مصالحها، والعمل من خلاله على تعزيز مكتسباتها القطاعية والاقتصادية.


جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيات مربي الأبقار التعاونية، وعددها 6 تعاونيات، في مركز التدريب التعاوني، لبحث سبل تأسيس اتحاد نوعي بهدف تعزيز كفاءة عمل تلك التعاونيات، ومساهمتها في تطوير قطاع تربية الأبقار.


وقال الشلبي، إن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، يدعم توجه الجمعيات التعاونية النوعية لتأسيس الاتحادات، مؤكدًا أهمية الاتحاد النوعي لتعاونيات مربي الأبقار باعتباره خطوة رئيسة وهامة لتوحيد جهودها في سبيل تحقيق مصالحها بالشكل الذي يضمن تحسين الخدمات المقدمة لها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع تربية الأبقار.

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