المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وخلال اللقاء، رحب الدرازي بالآنسة شلبي، مهنئًا إياها بمناسبة تسلمها المنصب، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة نحو تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وتطرق الطرفان إلى وضع برامج تدريبية وورش عمل مشتركة خلال الفترة القادمة تستهدف تنمية المهارات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المشتركة.
من ناحيتها، عبرت الآنسة شلبي عن امتنانها للمؤسسة لما تبذله من جهود في تعزيز حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة، مؤكدة سعيها لتعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة للوصول إلى الأهداف المشتركة
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