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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين

1/22/2025 7:02:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وخلال اللقاء، رحب الدرازي بالآنسة شلبي، مهنئًا إياها بمناسبة تسلمها المنصب، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة نحو تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وتطرق الطرفان إلى وضع برامج تدريبية وورش عمل مشتركة خلال الفترة القادمة تستهدف تنمية المهارات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المشتركة.

من ناحيتها، عبرت الآنسة شلبي عن امتنانها للمؤسسة لما تبذله من جهود في تعزيز حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة، مؤكدة سعيها لتعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة للوصول إلى الأهداف المشتركة

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