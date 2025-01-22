جارتنر: نمو الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.8% خلال عام 2025

(MENAFN- Asdaf News) كشفت أحدث توقعات جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي على المعلومات سيصل إلى 5.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة بنسبة 9.8% عن عام 2024. وقال جون ديفيد لوفلوك ، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر:“بالتزامن مع زيادة ميزانيات الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات فإن قسماً كبيراً منها سيستخدم لتعويض زيادات الأسعار في النفقات المتكررة لمؤسساتهم، ما يعني انحراف الإنفاق الإسمي عن الإنفاق الحقيقي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2025، حيث ستقوم زيادات الأسعار بامتصاص كل النمو في الميزانيات أو قسماً منه. وتعكس جميع الفئات الرئيسية أسعاراً أعلى من المتوقع ما يدفع الرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى تأجيل وتقليص توقعاتهم الحقيقية حول الميزانيات”. الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر على الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، ولكن هذا الإنفاق لن يكون على الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه ستشهد قطاعات مثل أنظمة مراكز البيانات والأجهزة والبرمجيات معدل نمو مكون من خانتين خلال عام 2025، ويعود ذلك في قسم كبير منه إلى تحديثات الأجهزة والمعدات لتتلاءم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي (انظر الجدول 1). لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه المجالات التي ستشهد تحديثات لن تتميز وظيفياً عن غيرها بعد حتى مع الأجهزة الجديدة. الجدول 1. توقعات الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات (الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية)

الإنفاق في 2024 نسبة نمو الإنفاق في 2024 (%) الإنفاق في 2025 نسبة نمو الإنفاق في 2025 (%) أنظمة مراكز البيانات 329,132 39.4 405,505 23.2 الأجهزة 734,162 6.0 810,234 10.4 البرمجيات 1,091,569 12.0 1,246,842 14.2 خدمات تكنولوجيا المعلومات 1,588,121 5.6 1,731,467 9.0 خدمات الاتصالات 1,371,787 2.3 1,423,746 3.8 إجمالي تكنولوجيا المعلومات 5,114,771 7.7 5,617,795 9.8

المصدر: جارتنر (يناير 2025)

وأضاف لوفلوك:“يتجه الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو مرحلة تضاؤل الآمال منه الأمر الذي يعكس تراجع توقعات الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا من هذه التقنية ولكن ليس إنفاقهم عليها. على سبيل المثال، لا تشتمل الكمبيوترات الشخصية الجديدة المهيئة للذكاء الاصطناعي إلى الآن على التطبيقات الضرورية القادرة على الاستفادة من هذه الأجهزة. وعلى الرغم من أن المستهلكين من الأفراد والمؤسسات سيقومون بشراء كمبيوترات وحواسب لوحية وأجهزة جوالة معززة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن عمليات الشراء هذه لن تكون في حقيقة الأمر متأثرة كثيراً بوظائف الذكاء الاصطناع التوليدي عليها”.

ويسهم الإنفاق على المخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي في مضاعفة الإنفاق على المخدمات التقليدية بسهولة خلال عام 2025، ليصل إلى 202 مليار دولار أمريكي.

وأوضح لوفلوك قائلاً:“ستبلغ حصة شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات وكبار مزودي الخدمات السحابية أكثر من 70% من الإنفاق في عام 2025. وسيقوم كبار مزودي الخدمات السحابية بحلول عام 2028 بتشغيل مخدمات معززة بالذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها نحو 1 تريليون دولار أمريكي، ولكن ليس ضمن إطار نموذج عملها التقليدي أو سوق البنى التحتية المقدمة كخدمة (IaaS)، إذ أن كبار مزودي الخدمات السحابية يميلون لأن يصبحوا جزءاً من القلة القليلة الفاعلة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي”.

وتعتمد منهجية جارتنر في احتساب توقعات الإنفاق على تحليلات صارمة لمبيعات أكثر من ألف مزود في كامل نطاق منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم جارتنر تقنيات الأبحاث الأولية المعززة بمصادر الأبحاث الثانوية من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة على امتداد كامل السوق والتي يتم وفقاً لها بناء توقعات الشركة.

تقدم توقعات الإنفاق ربع السنوية لجارتنر على تكنولوجيا المعلومات منظوراً فريداً للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عبر قطاعات الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تساعد هذه التقارير عملاء جارتنر على فهم الفرص والتحديات في السوق. ويمكن لعملاء جارتنر الاطلاع على أحدث بحث حول توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في:“دليل بيانات السوق من جارتنر، تحديث الربع الأخير لعام 2024“.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من التوقعات خلال ندوة جارتنر تحت عنوان:“توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، تحديثات الربع الأخير لعام 2024: أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق تكنولوجيا المعلومات الذي يبلغ حجمه 7 تريليون دولار أمريكي“.

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