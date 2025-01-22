Wednesday, 22 January 2025 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أفراد المجتمع في أبوظبي ودبي يترقبون انطلاق سباق“الوقاية من السرطان” للجري

1/22/2025 7:00:46 AM
(MENAFN- Asdaf News) يستعد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، لاستضافة النسخة الثانية من سباق“الوقاية من السرطان” للجري في شهر فبراير. وعقب النجاح الواسع لنسخته الأولى في أبوظبي العام الماضي، حرص المستشفى على توسيع نسخة هذا العام مع إقامته بدبي للمرة الأولى على الإطلاق إلى جانب أبوظبي، بما يؤكد التزامه بنشر الوعي حول سبل الوقاية من السرطان وتشخيصه المبكر ودعم أبحاثه.

وجرى تحديد موعد السباق ليتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 فبراير، حيث سينعقد في جزيرة الحديريات أبوظبي يوم 1 فبراير وحي دبي للتصميم يوم 8 فبراير 2025. ومن المتوقع لنسخة هذا العام من سباق“الوقاية من السرطان” للجري أن تستقطب أكثر من 4 آلاف متسابق مسجل من جميع الأعمار وحشد نحو 6 آلاف داعم لهذه القضية الصحية التي تؤثر على الملايين.

وسيمنح السباقان، المنظمان من قبل شركة“بلان بي”، للمتسابقين فرصة الاستماع بالإطلالات الخلابة أثناء مشاركتهم في هذه الفعالية المؤثرة، في حين يَعِدُ السباق بتجربة شاملة وتفاعلية تناسب الجميع من مختلف مستويات اللياقة البدنية، مع وجود فئات عديدة للمشاركة تشمل 1 و3 و5 و10 كيلومتر. وتم تصميم فئتي 1 و3 كيلومترات للعائلات والمبتدئين، في حين تأتي الفئتين المتبقيتين 5 و10 كيلومترات للمتسابقين الأكثر تمرساً وذوي اللياقة البدنية العالية. وتم تحديد كل مسار للسباق ليقدم مشاهد ممتعة للمتسابقين ويمنحهم التحدي المنشود.

MENAFN22012025007116015312ID1109117100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث