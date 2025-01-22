أفراد المجتمع في أبوظبي ودبي يترقبون انطلاق سباق“الوقاية من السرطان” للجري

MENAFN - Asdaf News) يستعد كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، لاستضافة النسخة الثانية من سباق“الوقاية من السرطان” للجري في شهر فبراير. وعقب النجاح الواسع لنسخته الأولى في أبوظبي العام الماضي، حرص المستشفى على توسيع نسخة هذا العام مع إقامته بدبي للمرة الأولى على الإطلاق إلى جانب أبوظبي، بما يؤكد التزامه بنشر الوعي حول سبل الوقاية من وتشخيصه المبكر ودعم أبحاثه.

وجرى تحديد موعد السباق ليتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 فبراير، حيث سينعقد في جزيرة الحديريات أبوظبي يوم 1 فبراير وحي دبي للتصميم يوم 8 فبراير 2025. ومن المتوقع لنسخة هذا العام من سباق“الوقاية من السرطان” للجري أن تستقطب أكثر من 4 آلاف متسابق مسجل من جميع الأعمار وحشد نحو 6 آلاف داعم لهذه القضية الصحية التي تؤثر على الملايين.

وسيمنح السباقان، المنظمان من قبل شركة“بلان بي”، للمتسابقين فرصة الاستماع بالإطلالات الخلابة أثناء مشاركتهم في هذه الفعالية المؤثرة، في حين يَعِدُ السباق بتجربة شاملة وتفاعلية تناسب الجميع من مختلف مستويات اللياقة البدنية، مع وجود فئات عديدة للمشاركة تشمل 1 و3 و5 و10 كيلومتر. وتم تصميم فئتي 1 و3 كيلومترات للعائلات والمبتدئين، في حين تأتي الفئتين المتبقيتين 5 و10 كيلومترات للمتسابقين الأكثر تمرساً وذوي اللياقة البدنية العالية. وتم تحديد كل مسار للسباق ليقدم مشاهد ممتعة للمتسابقين ويمنحهم التحدي المنشود.