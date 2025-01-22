أفراد المجتمع في أبوظبي ودبي يترقبون انطلاق سباق“الوقاية من السرطان” للجري

(MENAFN
- Asdaf News)
يستعد مستشفى
كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، لاستضافة النسخة الثانية من سباق“الوقاية من السرطان” للجري في شهر فبراير. وعقب النجاح الواسع لنسخته الأولى في أبوظبي العام الماضي، حرص المستشفى على توسيع نسخة هذا العام مع إقامته بدبي للمرة الأولى على الإطلاق إلى جانب أبوظبي، بما يؤكد التزامه بنشر الوعي حول سبل الوقاية من السرطان
وتشخيصه المبكر ودعم أبحاثه.
وجرى تحديد موعد السباق ليتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف في 4 فبراير، حيث سينعقد في جزيرة الحديريات أبوظبي يوم 1 فبراير وحي دبي للتصميم يوم 8 فبراير 2025. ومن المتوقع لنسخة هذا العام من سباق“الوقاية من السرطان” للجري أن تستقطب أكثر من 4 آلاف متسابق مسجل من جميع الأعمار وحشد نحو 6 آلاف داعم لهذه القضية الصحية التي تؤثر على الملايين.
وسيمنح السباقان، المنظمان من قبل شركة“بلان بي”، للمتسابقين فرصة الاستماع بالإطلالات الخلابة أثناء مشاركتهم في هذه الفعالية المؤثرة، في حين يَعِدُ السباق بتجربة شاملة وتفاعلية تناسب الجميع من مختلف مستويات اللياقة البدنية، مع وجود فئات عديدة للمشاركة تشمل 1 و3 و5 و10 كيلومتر. وتم تصميم فئتي 1 و3 كيلومترات للعائلات والمبتدئين، في حين تأتي الفئتين المتبقيتين 5 و10 كيلومترات للمتسابقين الأكثر تمرساً وذوي اللياقة البدنية العالية. وتم تحديد كل مسار للسباق ليقدم مشاهد ممتعة للمتسابقين ويمنحهم التحدي المنشود.
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