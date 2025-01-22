إدارة الهجرة في البلدان الغنية بين الضرورات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية

MENAFN - Swissinfo) تشير الإحصائيات إلى أن الزيادة السكانية في العديد من الدول المتقدمة مثل سويسرا، تعتمد كثيرا على وصول المهاجرين. ولا تزال هذه القضية موضوع جدل كبير، رغم أن شيخوخة السكان وحاجة السوق إلى المزيد من اليد العاملة. فأين يوجد الحد الفاصل في مسألة الهجرة؟

تم نشر هذا المحتوى على 22 يناير 2025 - 07:59 15دقائق

اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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أصبح“الشتاء الديمغرافي”، المقصود به التراجع الديمغرافي لدى الكاتب الفرنسي رينو كامو، واقعاً ملموساً في العديد من الدول المتقدمة التي تواجه مشكلات الشيخوخة وانخفاض معدلات الولادة، خاصة في أوروبا وشرق آسيا. وقد أصبحت الهجرة عنصراً رئيسياً في معادلة التغيّر السكانيرابط خارجي .