إدارة الهجرة في البلدان الغنية بين الضرورات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية

(MENAFN
- Swissinfo)
تشير الإحصائيات إلى أن الزيادة السكانية في العديد من الدول المتقدمة مثل سويسرا، تعتمد كثيرا على وصول المهاجرين. ولا تزال هذه القضية موضوع جدل كبير، رغم أن شيخوخة السكان وحاجة السوق إلى المزيد من اليد العاملة. فأين يوجد الحد الفاصل في مسألة الهجرة؟
تم نشر هذا المحتوى على
22 يناير 2025 - 07:59
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اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).
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