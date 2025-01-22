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مايكل بوبليه يشيد بوائل كفوري بعد 'ديو Joy Awards'بالرياض (فيديو)

1/22/2025 6:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الفنان وائل كفوري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المغني الكندي مايكل بوبليه وهو يتحدث عن تجربة الديو الغنائي الذي جمعهما في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.
وفي الفيديو، عبّر بوبليه عن إعجابه الشديد بصوت وائل، حيث كشف أنه عند سماعه صوته للمرة الأولى قبل الأداء، وقع في حبه فورًا. وأشار بوبليه إلى أن فرصة الغناء مع وائل كانت واحدة من أجمل اللحظات التي عاشها طوال مسيرته الفنية.
وقد تفاعل وائل كفوري مع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب رسالة باللغة الإنجليزية قال فيها: "كلماتك تعني الكثير لي، أنا شخصيًا معجب جدًا بعملك، وأنا فخور جدًا بتجربتي هذه ومشاركتي الغناء معك على مسرح الرياض في حفل Joy Awards".

لبنان 24

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