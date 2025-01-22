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ضبط كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري

1/22/2025 6:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري.


وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تبين احتواء التمور على حشرات وعث، مشيرا إلى أن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي على فترتين مسائية وصباحية بلغت 60 جولة تخللها تحرير 60 مخالفة من نظافة وإعاقة لحركة المرور ورخص مهن وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.


وأكد، أن البلدية تتخذ الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي، داعيا التجار وأصحاب المحال للالتزام بالمعايير الصحية والتأكد من سلامة المنتجات قبل عرضها للبيع كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص.

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