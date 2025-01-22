بلدية اربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال كانون الأول الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية اربد الكبرى 396 منشأة خلال كانون الأول الماضي، وفقا لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.



وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 120 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 697 زيارة.



وذكر أن الدائرة تعاملت مع 17 شكوى، فيما تم تحويل 19 منشأة وأفرادا إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات، كما بلغ عدد كشوفات رخص المهن 77.

