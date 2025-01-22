بلدية اربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال كانون الأول الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنذرت بلدية اربد الكبرى 396 منشأة خلال كانون الأول الماضي، وفقا لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.
وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 120 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 697 زيارة.
وذكر أن الدائرة تعاملت مع 17 شكوى، فيما تم تحويل 19 منشأة وأفرادا إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات، كما بلغ عدد كشوفات رخص المهن 77.
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