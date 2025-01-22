الكلاب السبعة: كريم عبدالعزيز وأحمد عز في أكبر مشروع سينمائي عربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن بدء تصوير جديد بعنوان "The Seven Dogs" (الكلاب السبعة)، الذي يشارك في بطولته النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد عز.



ونشر آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك صورة للنجمين، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يتم تصويره في استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، ووصفه بأنه أكبر مشروع سينمائي عربي بميزانية تفوق الـ 40 مليون دولار.



كما أشار إلى أن الفيلم يضم أهم نجمين في الساحة الفنية العربية، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مؤكداً أن اليوم الأول من التصوير هو لحظة هامة في تاريخ صناعة السينما في السعودية والعالم العربي.

الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الثنائي البلجيكي من أصول مغربية عادل العربي وبلال فلاح، اللذان سبق وأخرجا فيلم "Bad Boys 3".



يُعد "الكلاب السبعة" التعاون الرابع بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد أفلام "كيرة والجن"، "ولاد رزق 3"، ومسلسل "الاختيار 3"، بالإضافة إلى إعلان تجاري مشترك بينهما.

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