Wednesday, 22 January 2025 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي

1/22/2025 6:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، اجتماعا لبحث آليات وضع "منهاج التدريب والتثقيف النقابي للاتحاد" بمشاركة عدد من الخبراء في قضايا العمال والعمل النقابي، وممثلين عن وزارة العمل، بحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة.


ويهدف الاجتماع الذي استمر 3 أيام، واختتم أعماله اليوم الأربعاء، إلى وضع منهاج معتمد للتدريب النقابي وفق أفضل الممارسات النقابية، وما نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، سيما قانوني العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل النقابي.


وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم، يأتي تطوير المنهاج التزاما بتنفيذ ما جاء باستراتيجية الإصلاح والتحديث، وبناءً على ما ورد في خطة العمل المنبثقة عنها، والتي تطبق على مدار 3 سنوات وتنتهي بنهاية الدورة النقابية عام 2027.

MENAFN22012025000208011052ID1109116931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث