اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، اجتماعا لبحث آليات وضع "منهاج التدريب والتثقيف النقابي للاتحاد" بمشاركة عدد من الخبراء في قضايا العمال والعمل النقابي، وممثلين عن وزارة العمل، بحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة.



ويهدف الاجتماع الذي استمر 3 أيام، واختتم أعماله اليوم الأربعاء، إلى وضع منهاج معتمد للتدريب النقابي وفق أفضل الممارسات النقابية، وما نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، سيما قانوني العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل النقابي.



وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم، يأتي تطوير المنهاج التزاما بتنفيذ ما جاء باستراتيجية الإصلاح والتحديث، وبناءً على ما ورد في خطة العمل المنبثقة عنها، والتي تطبق على مدار 3 سنوات وتنتهي بنهاية الدورة النقابية عام 2027.