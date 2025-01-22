اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، اجتماعا لبحث آليات وضع "منهاج التدريب والتثقيف النقابي للاتحاد" بمشاركة عدد من الخبراء في قضايا العمال والعمل النقابي، وممثلين عن وزارة العمل، بحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة.
ويهدف الاجتماع الذي استمر 3 أيام، واختتم أعماله اليوم الأربعاء، إلى وضع منهاج معتمد للتدريب النقابي وفق أفضل الممارسات النقابية، وما نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، سيما قانوني العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل النقابي.
وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم، يأتي تطوير المنهاج التزاما بتنفيذ ما جاء باستراتيجية الإصلاح والتحديث، وبناءً على ما ورد في خطة العمل المنبثقة عنها، والتي تطبق على مدار 3 سنوات وتنتهي بنهاية الدورة النقابية عام 2027.
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