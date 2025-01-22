الميمي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) الكويت / PNN - طالب رئيس سلطة المياه زياد الميمي، المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عمليات الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، وتسريع عملية تأهيل البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال انطلاق "منتدى تمويل تنمية المياه للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي يُعقد في دولة الكويت ويستمر ليومين، وقد حضره الميمي برفقة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، والمستشار الفني لرئيس سلطة المياه معاذ أبو سعدة.

وأكد الميمي، أن الحكومة الفلسطينية تعمل بلا توقف على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في غزة، رغم العدوان المستمر، مشدداً على ضرورة دعم الدول العربية لهذه الجهود لتأمين مقومات النجاح على المستويين السياسي والمالي.

كما أوضح، أن سلطة المياه واجهت تحديات كبيرة في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تعرضت العديد من المشاريع الإستراتيجية للتعطيل بسبب العدوان والحصار الإسرائيليَين.

وأشار الميمي، إلى أن الحكومة استمرت في توفير المياه الصالحة للشرب في غزة رغم الصعوبات، كما لفت إلى استهداف البنية التحتية الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يزيد معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في الحصول على المياه.

من جانبه، قال قطامي، إن قطاع المياه في فلسطين يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتجاوز استهلاك المياه، خاصة في الزراعة، للمستويات المستدامة، ما يؤثر سلباً في الموارد المائية، والإنتاجية الاقتصادية، وتوفر مياه الشرب للأجيال المقبلة، إذ يعد هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل المعرفة، وتقديم أفضل الممارسات، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع المياه الحيوية في المنطقة.

ويُعقد المنتدى بالشراكة بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، بهدف معالجة أزمة المياه التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة توفر المياه وتعزيز النمو من خلال حلول مبتكرة وذكية للمياه. كما يناقش سُبل تحسين إدارة المياه، والترويج للتقنيات الموفرة للمياه، ودعم تمويل المشاريع الأساسية، بالإضافة إلى السياسات واللوائح المنظمة لذلك.

وضم المنتدى مجموعة من وزراء المياه، ورؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، وخبراء من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى قادة قطاع المياه، لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، والابتكار في التمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات الضرورية.