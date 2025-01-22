تطبيق تيك توك الصينيّ مجدّدًا في استئناف خدماته في الولايات المتّحدة الأمريكيّة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن -PNN- عاد تطبيق "تيك توك" الصينيّ إلى العمل في الولايات المتّحدة، بعد حظره في البلاد مؤقتًا، بعد مصادقة المحكمة العليا الأميركيّة في حال لم يتمّ بيعه إلى شركة أميركيّة.

وعاد التطبيق إلى العمل، بعد أن أوعز الرئيس الأمريكيّ دونالد لوزارة العدل بتأجيل تنفيذ قانون حظر تطبيق "تيك توك" الصينيّ على مستوى البلاد، لمدّة أقصاها 75 يومًا.

جاء ذلك خلال توقيعه عددًا كبيرًا من المراسيم الرئاسيّة، في أوّل يوم لتولّيه منصب الرئاسة في البلاد، الاثنين.

ووفقًا للمرسوم الّذي نشر على الموقع الإلكترونيّ للبيت الأبيض، طلب ترامب من وزارة العدل عدم تطبيق حظر تيك توك لمدّة 75 يومًا.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء سيمنع الإغلاق المفاجئ لمنصّة تواصل يستخدمها ملايين الأمريكيّين، ويتيح فرصة لتحديد مسار مناسب يحمي الأمن القوميّ.

وبدأ تطبيق "تيك توك" الصيني في استئناف خدماته في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد. وأفاد بعض مستخدمي تيك توك في الولايات المتحّدة أنهم رأوا رسالة ترحيب عند فتح التطبيق، جاء فيها: "مرحبًا بكم من جديد".

وجاء في الرسالة التي ظهرت على التطبيق: "شكرًا على صبركم ودعمكم. نتيجة جهود الرئيس (دونالد) ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة. يمكنكم الاستمرار في إنشاء ومشاركة واستكشاف كل ما تحبونه على تيك توك".

وفي كلمة له أثناء توقيع المراسيم، قال ترامب إنّه إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق، فإنّ تطبيق تيك توك سيكون بلا قيمة وسيتعيّن إغلاقه.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ قيمة تيك توك تصل إلى تريليون دولار، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتّحدة لها الحقّ في امتلاك نصف التطبيق.

وأفاد ترامب أن الأمر التنفيذي المذكور سيؤكد أيضا أن الشركات التي تدعم إبقاء "تيك توك" محظورا لن تتحمل أي مسؤولية قانونية.

وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في الحصول على حصة ملكية بـ50 بالمئة في مشروع مشترك لـ"تيك توك".

والسبت الفائت أبلغت "تيك توك" المستخدمين في الولايات المتّحدة أنّ تطبيقها للتواصل الاجتماعيّ "لن يكون متاحًا مؤقّتًا" اعتبارًا من الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الّذي يحظر التطبيق في البلاد.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري صادقت المحكمة العليا الأمريكيّة على تطبيق القانون الّذي ينصّ على حظر "تيك توك" في حال لم يتمّ بيعه إلى شركة أمريكيّة.

وأوضحت المحكمة أنّ "الكونغرس قرّر أنّ نقل ملكيّة تيك توك ضروريّ لمعالجة المخاوف المتعلّقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبيّة تهدّد الأمن القوميّ".

وقبيل استلام ترامب مهامّه رسميًّا، الأحد، بدأ تطبيق "تيك توك" الصينيّ مجدّدًا في استئناف خدماته في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.