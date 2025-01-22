الإعلام العبري: رئيس جهاز الشاباك قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- أكدت "القناة 14" العبرية أن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، الذي أعلن عن قراره يوم أمس الثلاثاء، معترفًا بتحمله مسؤولية الفشل الكبير في الـ7 من أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن من المتوقع أن يعلن رئيس الشاباك عن استقالته، لكنه لن يفعل ذلك إلا بعد إتمام الصفقة بالكامل.

وقالت الصحيفة العبرية إن (التقديرات تشير إلى أن رئيس الشاباك لن يعلن استقالته إلا بعد التوقيع على المحتجزين بالكامل).

وأكد المصدر ان رونين بار سيمارس مسؤوليته فور التوقيع على اتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه جيش الاحتلال سلسلة من الاستقالات في قياداته العليا، حيث ذكر تقرير للقناة "الـ 13" أن هناك هزة في صفوف الجيش، مشيرًا إلى أن قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، قد أعلن عن إنهاء منصبه، مبدياً أسفه العميق على الفشل الذي وقع في الهجوم. وأقرّ فينكلمان في كتاب استقالته قائلاً: "الفشل في الـ7 من أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

وفي سياق متصل، عقب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على استقالة هاليفي، مطالبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر بتحمل المسؤولية السياسية والمغادرة من مناصبهم، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات شاملة في القيادة بعد الفشل الكبير.

من جهته، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الحكومة نتنياهو وأعضاء حكومته الكارثية بأن "يتحملوا المسؤولية ويستقيلوا" بعد سلسلة الإخفاقات التي شهدتها إسرائيل في الأيام الماضية.