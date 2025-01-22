الإعلام العبري: رئيس جهاز الشاباك قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب -PNN- أكدت "القناة 14" العبرية أن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، الذي أعلن عن قراره يوم أمس الثلاثاء، معترفًا بتحمله مسؤولية الفشل الكبير في الـ7 من أكتوبر 2023.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن من المتوقع أن يعلن رئيس الشاباك عن استقالته، لكنه لن يفعل ذلك إلا بعد إتمام الصفقة بالكامل.
وقالت الصحيفة العبرية إن (التقديرات تشير إلى أن رئيس الشاباك لن يعلن استقالته إلا بعد التوقيع على صفقة المحتجزين بالكامل).
وأكد المصدر ان رونين بار سيمارس مسؤوليته فور التوقيع على اتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه جيش الاحتلال سلسلة من الاستقالات في قياداته العليا، حيث ذكر تقرير للقناة "الـ 13" أن هناك هزة في صفوف الجيش، مشيرًا إلى أن قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، قد أعلن عن إنهاء منصبه، مبدياً أسفه العميق على الفشل الذي وقع في الهجوم. وأقرّ فينكلمان في كتاب استقالته قائلاً: "الفشل في الـ7 من أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".
وفي سياق متصل، عقب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على استقالة هاليفي، مطالبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر بتحمل المسؤولية السياسية والمغادرة من مناصبهم، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات شاملة في القيادة بعد الفشل الكبير.
من جهته، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الحكومة نتنياهو وأعضاء حكومته الكارثية بأن "يتحملوا المسؤولية ويستقيلوا" بعد سلسلة الإخفاقات التي شهدتها إسرائيل في الأيام الماضية.
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