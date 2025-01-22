الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر ويداهم منازل ومحال تجارية
التاريخ
1/22/2025 5:07:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، والمحال التجارية، وفرضت غرامات مالية.
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