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الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر ويداهم منازل ومحال تجارية

1/22/2025 5:07:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، والمحال التجارية، وفرضت غرامات مالية.

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