اتفاق اسرائيلي مصري بتولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - قالت صحيفة الشرق الأوسط ان اتفاقا جرى التوصل اليه بين حكومة الاحتلال ومصر، بشان إدارة معبر رفح في قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصدر مشارك في المفاوضات إن ذلك تم الاتفاق عليه في لقاء جمع رئيس الموساد ديفيد بارنيع ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس المخابرات المصرية.

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم هذه المعلومات نقلا عن الصحيفة السعودية، التي قالت انه بحسب المخابرات المصرية، فإنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لتغيير السيطرة ومتى سيتم استئناف العملية الانتقالية.

وجرى الأسبوع الماضي تشكيل غرفة عمليات في القاهرة لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة تشارك فيها إسرائيل وقطر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، وهم أعضاء في غرفة العمليات، على نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حسب الصحيفة العبرية.

وكان مسؤول مصري، قد كشف الثلاثاء، عن إجراء إصلاحات مستمرة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدًا لإعادة فتحه خلال الأيام المقبلة، مما سيسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر.

وجاء ذلك بعد أن تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لتدمير إسرائيلي خلال الحرب التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على غزة لمدة 16 شهرًا، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مستمر منذ صباح الأحد الماضي.

ومن المقرر إعادة فتح المعبر في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق، أي السبت المقبل، وذلك بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار، تفقد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور معبر رفح الحدودي الواقع ضمن نطاق محافظته.

وقال مجاور في تصريحات صحفية: "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، ما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر"، وفقًا لصحيفة "الوطن" المحلية. وأضاف: "هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات".