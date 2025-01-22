اتفاق اسرائيلي مصري بتولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - قالت صحيفة الشرق الأوسط ان اتفاقا جرى التوصل اليه بين حكومة الاحتلال ومصر، بشان إدارة معبر رفح في قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصدر مشارك في المفاوضات إن ذلك تم الاتفاق عليه في لقاء جمع رئيس الموساد ديفيد بارنيع ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس المخابرات المصرية.
ونشرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم هذه المعلومات نقلا عن الصحيفة السعودية، التي قالت انه بحسب المخابرات المصرية، فإنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لتغيير السيطرة ومتى سيتم استئناف العملية الانتقالية.
وجرى الأسبوع الماضي تشكيل غرفة عمليات في القاهرة لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة تشارك فيها إسرائيل وقطر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، وهم أعضاء في غرفة العمليات، على نقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حسب الصحيفة العبرية.
وكان مسؤول مصري، قد كشف الثلاثاء، عن إجراء إصلاحات مستمرة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدًا لإعادة فتحه خلال الأيام المقبلة، مما سيسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر.
وجاء ذلك بعد أن تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لتدمير إسرائيلي خلال الحرب التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على غزة لمدة 16 شهرًا، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مستمر منذ صباح الأحد الماضي.
ومن المقرر إعادة فتح المعبر في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق، أي السبت المقبل، وذلك بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار، تفقد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور معبر رفح الحدودي الواقع ضمن نطاق محافظته.
وقال مجاور في تصريحات صحفية: "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، ما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر"، وفقًا لصحيفة "الوطن" المحلية. وأضاف: "هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات".
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